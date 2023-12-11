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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Spor Toto, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-27 yendi. Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor da sahadan 39-30 galip ayrıldı. Ligde 10'da 10 yapan Beşiktaş Safi Çimento, 20 puanla ilk devreyi lider tamamladı. Bir mağlubiyeti bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırada yer aldı. Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle: Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor: 36-25, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-36, Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 29-51, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 27-29, Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 30-39

Hentbol Erkekler Süper Lig\'de 11. hafta tamamlandı
11.12.2023 - 23:51,
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 29-27 yendi. Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor da sahadan 39-30 galip ayrıldı.

Ligde 10'da 10 yapan Beşiktaş Safi Çimento, 20 puanla ilk devreyi lider tamamladı. Bir mağlubiyeti bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırada yer aldı.

Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beykoz Belediyespor- Rize Belediyespor: 36-25

Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-36

Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 29-51

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 27-29

Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 30-39

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı - Son Dakika
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