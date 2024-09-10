Hentbol Süper Lig'de 2. Hafta Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış karşılaşmasında DEPSAŞ Enerji As, Beykoz Belediyespor'u deplasmanda 40-34 yendi.
Ligin 2. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 27-34
Güneysu- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32
Konya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor: 34-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 22-42
Spor Toto- Beşiktaş: 29-30
Beykoz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 34-40
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