Hentbol Erkekler Süper Lig'de Play-off Şampiyonluk Etabı Başlıyor - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Play-off Şampiyonluk Etabı Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig\'de Play-off Şampiyonluk Etabı Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off şampiyonluk etabı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto ile karşılaşırken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Beykoz Belediyespor ile mücadele edecek. Seride iki galibiyet alan takımlar finale yükselecek ve üç galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

29.04.2024 15:15
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de "play-off şampiyonluk etabı" yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonluk etabı ilk turunda, normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento, dördüncü sıradaki Spor Toto ile karşılaşacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile play-off finaline yükselme mücadelesi verecek.

Seride iki galibiyete ulaşan takımlar, finale çıkacak. Üç maçlık seride ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off şampiyonluk etabı final serisinde ise üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Öte yandan, normal sezonu 5 ila 8. sırada bitiren takımlar, sıralama etabı maçları yapacak.

Play-off şampiyonluk etabında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:

Yarın:

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mayıs Perşembe:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

5 Mayıs Pazar (Gerekirse):

13.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

19.30 Spor Toto-Beşiktaş Safi Çimento (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Süper Lig'de Play-off Şampiyonluk Etabı Başlıyor - Son Dakika

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