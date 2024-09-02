Hentbol Erkekler Süper Lig'in İlk Haftasında Oynanan Maçların Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasına 4 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-34
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-?Spor Toto: 29-40
Güneysu- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27
Depsaş Enerji As Hentbol-?Nilüfer Belediyespor: 28-28
Haftanın son karşılaşması, 4 Eylül Çarşamba günü ? Beşiktaş ile ?Köyceğiz Belediyespor arasında oynanacak.
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