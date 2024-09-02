Hentbol Erkekler Süper Lig'in İlk Haftasında Oynanan Maçların Sonuçları

Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasına 4 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 23-34

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-?Spor Toto: 29-40

Güneysu- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27

Depsaş Enerji As Hentbol-?Nilüfer Belediyespor: 28-28

Haftanın son karşılaşması, 4 Eylül Çarşamba günü ? Beşiktaş ile ?Köyceğiz Belediyespor arasında oynanacak.