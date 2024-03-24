Hentbol Erkekler Süper Ligi 18. Hafta Sonuçları

Erzurum'da Vatandaşlar Güneşli Havayı Değerlendiriyor

Erzurum'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde zaman geçirerek kayağın tadını çıkarıyor. Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'e gelen vatandaşlar, çocuklarıyla dağın sıfır lokasyonunda bulunan pistlerde kızakla eğleniyor. Hava durumunun kayak sporu için elverişli olduğunu belirten vatandaşlar, güzel havayı değerlendirerek hem iftara kadar zaman geçiriyor hem de kayağın keyfini çıkarıyor.