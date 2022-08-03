Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor

03.08.2022 01:15
Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarına hızlı başladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu çalışmalarına hızlı başladı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan Hentbol Erkekler Süper Ligi öncesinde yeni sezon antrenmanlarına kendi tesislerinde başladı. Önce Bursa Medicana Hastahanesi'nde sağlık kontrolünden geçen sporcular, Teknik Sorumlu Okan Gültekin yönetimindeki çalışmalarını günde çift idman olarak sürdürüyor. Nilüferli hentbolcular yoğun olarak fizik- kondisyon ve taktik antrenmanları yapıyor. Milli Takım'da bulunan Hüseyin Bereket ve Fatih Çalkamış dışında tam kadro yürütülen çalışmalar neşe içinde geçiyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstür çekimi 21 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Yeni sezon öncesinde 6 dış transfer gerçekleştiren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Bereket, İsmet Erten, Mirhan Kasarcı (Kaleci), Furkan Özcan, Ertuğ Işıkdoğdu (Sol kanat), Fatih Çalkamış, Alican Göçmen, Egemen Çakır (Sol oyun kurucu) Durmuş Mutlu, Ahmet Aydın (Sağ kanat) Özgür Sarak, Mertcan Kenaryol (Sağ oyun kurucu) Atila Zaman, Erdoğan Sürer (Pivot)

Enes Gümüşok, Ramazan Mutlu (Orta oyun kurucu) - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı
Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement