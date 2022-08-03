Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan Hentbol Erkekler Süper Ligi öncesinde yeni sezon antrenmanlarına kendi tesislerinde başladı. Önce Bursa Medicana Hastahanesi'nde sağlık kontrolünden geçen sporcular, Teknik Sorumlu Okan Gültekin yönetimindeki çalışmalarını günde çift idman olarak sürdürüyor. Nilüferli hentbolcular yoğun olarak fizik- kondisyon ve taktik antrenmanları yapıyor. Milli Takım'da bulunan Hüseyin Bereket ve Fatih Çalkamış dışında tam kadro yürütülen çalışmalar neşe içinde geçiyor.

Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nilüferli hentbolcular sezona sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

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