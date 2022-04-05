Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu

05.04.2022 18:09
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Eskişehir Ormanspor ve Spor Toto takımlar 4'lü finale yükseldi.

Kupanın yarı finalinde Beşiktaş-Spor Toto ve Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor maçları oynanacak.

Bugün yapılan çeyrek final rövanş maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto: 30-43

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 34-39

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 27-32

Eskişehir Ormanspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-33

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Türkiye Kupası, Eskişehir, Beşiktaş, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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