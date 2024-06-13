Hentbol Federasyonu, kadın hakem ve gözlemcileri artırmak için çalışmalar yapıyor

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Giresun'da başlayan Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılan Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hakan Küçükyılmaz, Türk hentboluna kadın hakem ve gözlemciler kazandırma adına başlattıkları çalışmaların olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi.

Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü ile Ankara Spor Toto Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı izleyen Küçükyılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada federasyon olarak hentbolun gelişimine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu projelerden birisinin de kadın hakem ve gözlemci sayısının artması olduğuna vurgu yapan Küçükyılmaz, "Çeşitli yerlerde hakem kursları açtık. Hakemlerimizin sayısını yükselttik. Çalışmalarımız arasında kadınlara yönelik projemiz de var. Kadın hakem ve gözlemci oranını artırmayı hedefliyoruz. Bu yolda da ciddi mesafe aldık. Yüzde 2 olan kadın hakem ve gözlemci oranımızı yüzde 23-24'e kadar çıkarttık. Hedefimiz bunu daha da artırmak" şeklinde konuştu.

Uluslararası klasmanda 2 hakem yer alıyor

Hakem kurslarında katılımcıların yüzde 50'sinin kadın olması gibi bir kurallarının bulunduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, "Bunu da başardık. En son açtığımız Kırklareli kursunda yüzde 50'den fazla kadın aday vardı. Hedefimiz kadın sayısını daha da artırmak olacak. Bugüne kadar 35-40 kurs açtık Türkiye çapında bin 700 başvuru oldu. İlk meyvelerini geçen sene aldık. C klasmanı 25 hakemimiz oldu. Bunları zamanla üst klasmanlara taşıyacağız. Şuanda 2 kadın hakem uluslararası klasmanda yer almaktadır. Bu sayıyı da artırmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.

U 17 Erkek Milli Takım Başantrenörü Rıfat Şahin ise, altyapı oyuncularına büyük önem verdiklerini belirterek, "A milli takıma oyuncu kazandırma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyonumuzun da büyük katkılarıyla çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hedefimiz, hem kulüp takımları hem de milli takımlar olsun bütün sporlar düzeyinde üst tarafa oyuncu yetiştirmek. İleriyi düşünmek en büyük hedef. Biz de bu şekilde çıkarabildiğimiz kadar kendi stratejimizle, oyuncularımızı A milli takıma hazırlıyoruz. En büyük ve ilk hedefimiz de bu yöndedir" dedi. - GİRESUN