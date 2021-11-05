Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. haftanın programı şöyle:

7 Kasım Pazar:

14.00 Araç Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Araç)

14.00 Tekirdağspor-EGO Spor (Marmara Ereğlisi İlçe)

15.00 Kastamonu Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Merkez)

16.00 Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)

17.00 Yenimahalle Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Yalıkavak- Antalya Anadolu (Bodrum Binnaz Karakaya)