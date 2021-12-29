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Hentbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Hentbol: Hazırlık maçı

29.12.2021 22:19
Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 35-25 kaybetti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 35-25 kaybetti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Cluj kentindeki Horia Demian Sports Hall'de oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 18-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Romanya, karşılaşmayı 35-25 kazandı.

Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, Romanya ile 27 Ocak'ta aynı sahada oynadığı ilk maçı 26-24 kaybetmişti.

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Romanya, Hentbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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