Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Başlıyor

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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda 13 ve 14 Nisan'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final öncesinde takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, yarın ve pazar günü Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Müsabakalar öncesi düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, Beykoz Belediyesi Kaptanı Çağlayan Öztürk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaptanı Ramazan Döne ile Spor Toto Kaptanı Alp Eren Pektaş açıklamalarda bulundu.

Ömer Ozan Arifoğlu: "Türkiye'nin en iyi dört takımı burada"

Türkiye'nin en iyi takımlarının boy göstereceğini ve güzel müsabakalar olacağını belirten Beşiktaş Kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, "Türkiye'nin en iyi dört takımı burada. Herkese saygı duyuyoruz. Geçen sene kupayı biz kazanmıştık. Son yıllarda dörtlü final organizasyonunda iyi maçlar oluyor. İddialıyız, hazırız. Sadece bir oyuncumuz sakat. Yarın yarı finalde Beykoz Belediyespor ile oynayacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyorum. İyi savunma yapan kupayı kaldıracak" şeklinde konuştu.

Çağlayan Öztürk: "Birbirinden değerli dört takım hazır"

Maçların çekişmeli olacağını söyleyen Beykoz Belediyesi Kaptanı Çağlayan Öztürk ise çekişmeli maçların izleneceğine inandığını belirterek, "Geçen sene Beşiktaş ile final oynamıştık. Uzatmalar sonunda kupayı Beşiktaş kazanmıştı. Bu sene yarı finalde eşleştik. Rakibin gücünün farkındayız. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Sakatımız yok, motiveyiz. Birbirinden değerli dört takım hazır. Güzel, çekişmeli maçlar olacağına inanıyorum. Bu maçlarda savunmaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Alp Eren Pektaş: "Dört takım arasındaki maçların çoğu kıran kırana geçiyor"

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Spor Toto Kaptanı Alp Eren Pektaş da, "Hentbol adına çok büyük başarı. Umarım daha iyi yerlerde olacağız. Umarım Erkek Milli Takımımız da o seviyede olacak. Süper Kupa'mız ve Türkiye şampiyonluğumuz var ama Türkiye Kupası müzemizde yok. Dört takım arasındaki maçların çoğu kıran kırana geçiyor. Kazananlar son dakikalarda belli oluyor" ifadelerini kullandı.

Ramazan Döne: "Hedefimiz kupayı alıp Sakarya'ya götürmek"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaptanı Ramazan Döne, kupa organizasyonuna hazır olduklarını dile getirerek, "Kupayı almak sezon başında koyduğumuz hedeflerden biriydi. Hedefimiz olan kupayı alıp, Sakarya'ya götürmek" şeklinde konuştu.

Dörtlü Final maçları 13-14 Nisan'da

Dörtlü Final'de yarın oynanacak yarı final maçlarında Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş saat 14.00'te, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto da saat 16.30'da karşılaşacak. Galip olan iki takım ise 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te oynanacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Dörtlü Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL