Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final ise 5 Mayıs'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final ise 5 Mayıs'ta

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nda yarı final maçları yarın, final ise 5 Mayıs\'ta

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın oynanacak. İlk yarı final maçında Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyespor saat 13.00'te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı ise Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında saat 15.00'te oynanacak. Final karşılaşması ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

03.05.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final karşılaşması ise 5 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Karşılaşmalar, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

Organizasyonda ilk yarı final maçında Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyespor saat 13.00'te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı ise Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor arasında saat 15.00'te oynanacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final karşılaşması ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Yarı final ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yaşar Sevim, Türkiye, Sigorta, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final ise 5 Mayıs'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
10:02 DolarTL 32,43 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,43 seviyesinden işlem görüyor
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın, final ise 5 Mayıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement