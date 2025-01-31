Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Celal Atik)
2 Şubat Pazar:
14.00 Kırşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Kırşehir)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
3 Şubat Pazartesi:
19.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Son Dakika › Spor › Hentbol Kadınlar Süper Lig 14. Hafta Maçları - Son Dakika
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