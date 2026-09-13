Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir, deplasmanda Üsküdar'ı 30-27 yendi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 30-27 mağlup etti. Çamlıca Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 15-13 önde geçen konuk ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 30-27 yendi.
Çamlıca Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 üstün tamamlayan konuk ekip, parkeden de 30-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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