Hentbol Süper Lig 20. Hafta Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası 5 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Güneysu- Konya Büyükşehir Belediyespor: 27-22
Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor: 31-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor: 31-33
Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 28-48
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 40-27
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