Hentbol Süper Lig'de Üçüncü Hafta Maçları

27.02.2026 08:47
Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out maçları yarın başlıyor. Bursa lider durumda.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de yarın play-off ve play-out etaplarına üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında üçüncü haftanın yarınki maç programı şöyle:

Play-off

14.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)

15.00 Üsküdar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

Play-out

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Göztepe (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

20.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA

Bursa, Spor, Son Dakika

