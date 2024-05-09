Hentbolda Erkekler Süper Lig final serisi maç programı belli oldu

Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig final serisinin maç programı belirlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisinde üç maç kazanan ekip kupayı müzesine götürecek.

Serinin ilk iki maçı normal sezonu üst sırada tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento'nun, üçüncü ve gerekirse dördüncü maç Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un sahasında oynanacak.

Serinin beşinci maça uzaması durumunda ise Beşiktaş Safi Çimento'nun sahasında şampiyon ekip belli olacak.

Ligde final serisinin maç programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

22 Mayıs Çarşamba:

Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Saati henüz açıklanmadı) (Süleyman Seba)

25 Mayıs Cumartesi:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)

27 Mayıs Pazartesi (Gerekirse)

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)

31 Mayıs Cuma (Gerekirse)

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)