Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında 3, Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 2 maç oynandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Spor Toto- Konya Büyükşehir Belediyespor: 40-24
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-40
Mihalıççık Belediyespor- Rize Belediyespor: 28-28
Kadınlar Süper Lig
Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor: 34-27
Üsküdar Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 25-28
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig Haftası: 5 Maç Oynandı - Son Dakika
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