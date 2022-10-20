Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

20.10.2022 17:54
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası iki maçla devam etti.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası iki maçla devam etti.

Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Totemcard Adasokağı- Konyaaltı Belediyespor: 25-33

Görele Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-32

Kaynak: AA
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Konyaaltı, Spor, Son Dakika

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