Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası iki maçla devam etti.
Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Totemcard Adasokağı- Konyaaltı Belediyespor: 25-33
Görele Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-32
Konyaaltı, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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