Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Hentbol: Toplu sonuç

14.09.2022 19:10
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Hentbolda 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Erkekler Süper Lig'de ilk haftayı Beşiktaş Yurtbay Seramik, Kadınlar Süper Lig'de ise İzmir Büyükşehir Belediyespor lider bitirdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Ligi:

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-30

Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık: 40-28

Kadınlar Süper Ligi:

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-28

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Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! 'Bundan daha iyi bir atmosfer yok' Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! 'Bundan daha iyi bir atmosfer yok' Hentbol: Erkekler Süper Lig Hentbol: Erkekler Süper Lig
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Yurtbay Seramik, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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