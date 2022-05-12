Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak - Son Dakika
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Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak

12.05.2022 12:38
Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak

Hentbolda erkekler ve kızlarda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ile Aksaray'da yapılacak.

Hentbolda erkekler ve kızlarda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ile Aksaray'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki organizasyonda da müsabakalar 16-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ise Aksaray'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonalar için teknik toplantı ve kura çekimi ise 15 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Müsabakalara 2003-2004-2005-2006-2007 doğumlu sporcular katılabilecek.

İki şampiyonada da birinci olan takıma 15, ikinci olan takıma 10, üçüncü olan takıma da 7 bin 500, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci olan takımlara da 5 bin lira para ödülü verilecek.

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Eskişehir, Türkiye, Aksaray, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak - Son Dakika


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