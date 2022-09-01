Hentbolda Kadınlar Süper Kupası sahibini buluyor

Hentbolda Kadınlar Süper Kupası yarın THF Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyle sahibini bulacak.

Hentbolda 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi iki takım başantrenör ve oyuncularının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Claus Morgensen ile sporcu Serpil İskenderoğlu, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Birol Ünsal ile sporcu Yasemin Şahin yer aldı.

"BURADAN KUPA İLE AYRILMAK İSTİYORUZ"Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Claus Morgensen, Konyaaltı Spor Kulübü'nün güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Morgensen ayrıca, kupayı kazanabilecek güçte olduklarını aktardı. Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı kaptanı Serpil İskenderoğlu, hem takım hem de bireysel olarak iyi bir performansa sahip olduklarını söyledi. Yarınki maça hazır olduklarını kaydeden İskenderoğlu, "Yarınki maçta elimizden geleni yapacağız. Her iki takımda da sezonun ilk maçı stresi olacaktır. Konyaaltı çok iyi bir takım ve onlarla süper kupa maçını yapıp buradan kupa ile ayrılmak istiyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi."KAZANAN TÜRK KADIN HENTBOLU OLSUN"Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nün ülkemizi şampiyonlar liginde temsil edecek saygı duydukları bir takım olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü başantrenörü Birol Ünsal, "Konyaaltı Belediyesi de üçüncü sezonuna süper kupa ile başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Konyaaltı Belediyesi'nde sadece sportif performans hedef değil. Türk hentbolunda birçok şeyi çok daha iyi yapmak istiyoruz. Tesisiyle, altyapısıyla, pilot takımıyla, teknik ve idari kadrosuyla mümkün olduğu kadar ülkemiz şartlarında profesyonel şekilde hentbolu yaşatmaya çalışıyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımıza kupayı hediye etmek istiyoruz. Başarabilirsek Konyaaltı Belediyesi için bir ilk olacak. Bütün gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız" dedi.Daha önce 3 kez kupayı kazandığını ve 4'üncü kez kupayı kazanmak istediğini belirten Ünsal şöyle devam etti: "Serpil ve Yasemin ile yan yana olmaktan çok mutluyum. Serpil ve Yasemin ile bu kupayı farklı formalarla defalarca kazandık. İnşallah güzel bir maç olur. Kazanan Türk kadın hentbolu olsun. Herkese iyi bir maç diliyorum. Bütün hentbol severleri de sahada görmek istiyoruz.""YENİDEN SÜPER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUM"Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı oyun kurucusu Yasemin Şahin, hedefleri olan bir takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa süper kupa oynayacak bir kulüp ve daha önce süper kupa kazandığım bir antrenöre sahibim. Onunla yeniden süper kupayı kazanmak istiyorum. Ortada olan bir maç. Kime sorarsanız sorun, kaç tane anket yaparsanız yapın, kimse kazananın kim olacağını söyleyemez. O yüzden bütün taraftarları yarın bu maçı seyretmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından iki takımın antrenörleri ve sporcuları süper kupa önünde dostluk pozu verdi.