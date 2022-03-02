Hentbolda milli maçın ardından - Son Dakika

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Hentbolda milli maçın ardından

02.03.2022 23:00
Hentbolda milli maçın ardından

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup eden A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kutladığını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup eden A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı kutladığını söyledi.

Kılıç, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın maça biraz tutuk başladığını ancak sonrasında ciddi bir mücadele verdiğini belirtti.

Seyircinin de bu mücadeleye katıldığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"İlk öne geçtiğimiz anda maçı galip bitirmeyi başardık. Kızların büyük başarısı. Teknik ekibi kutluyorum. Bu galibiyet kızların ve Kastamonu seyircisinin galibiyeti. Kastamonu bize uğurlu gelmeye devam ediyor. Önce İzlanda'daki İzlanda maçımızı almaya, sonra da tekrar Kastamonu'daki Sırbistan maçına konsantre olmaya çalışacağız. Türkiye'ye hentbol camiasına ihtiyacı olan bir galibiyeti armağan ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanan İsveç doğumlu Türk hentbolcu Fatma Küçükyıldız ise A Milli Kadın Hentbol Takımı ile ilk maçına çıktığını vurguladı.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Küçükyıldız, "Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Takımımla gurur duyururum. Çok mutluyum." diye konuştu.

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı 30-29 yendi A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda'yı 30-29 yendi Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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