Hentbolda Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler çeyrek final maçları oynandı.

Rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ve Spor Toto, organizasyonda yarı finale yükseldi.

THF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 42-28

Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 33-20

Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlikspor: 37-38

Spor Toto-Güneysu: 34-23