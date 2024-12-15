Hentbolda Yeni Anlaşmalar

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanlar Kongresi ve Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, Çebi'nin yanı sıra THF Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da yer aldı.

Alanya'da 2025'te gerçekleştirilecek Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası (8-13 Temmuz) ve Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası'nın (3-6 Temmuz) sözleşmesi, THF Başkanı Çebi ile EHF Başkanı Michael Wiederer arasında imzalandı.

Çebi, ayrıca Türkiye ile beraber 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın federasyon başkanlarıyla organizasyona dair fikir ve bilgi alışverişinde bulundu.