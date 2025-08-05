Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United\'dan 3 efsanesine yasak geldi

İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 3 efsane futbolcunun adının formalara yazılmamasına karar verdi. Çok konuşulacak yasak, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

3 EFSANEYE LİSANS KISITLAMASI

Simon Lloyd isimli United taraftarının sosyal medyada paylaştığı mesaja göre; Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadesi yer alıyor.

MANCHESTER UNITED YÖNETİMİ DOĞRULADI

Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için kulüp mağazasında satılan formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı. Ayrıca bu politikanın yeni olmadığı, birkaç yıldır yürürlükte olduğu belirtildi.