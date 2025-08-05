Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi

Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United\'dan 3 efsanesine yasak geldi
05.08.2025 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona ve David Beckham gibi 3 efsane futbolcusunun adlarının formalara yazılmamasına karar verdi. Bu karar, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı.

İngiliz devi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 3 efsane futbolcunun adının formalara yazılmamasına karar verdi. Çok konuşulacak yasak, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

3 EFSANEYE LİSANS KISITLAMASI

Simon Lloyd isimli United taraftarının sosyal medyada paylaştığı mesaja göre; Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadesi yer alıyor.

MANCHESTER UNITED YÖNETİMİ DOĞRULADI

Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için kulüp mağazasında satılan formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı. Ayrıca bu politikanın yeni olmadığı, birkaç yıldır yürürlükte olduğu belirtildi.

Cristiano Ronaldo, Manchester United, David Beckham, Eric Cantona, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

07:53
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari’siyle drift gösterisi yaptı
Sivas Belediye Başkanı Uzun, Ferrari'siyle drift gösterisi yaptı
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
07:31
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
21:13
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
09:40
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
09:18
Sigaraya okkalı zam En ucuzu 90 lira oldu
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 08:20:02. #7.13#
SON DAKİKA: Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.