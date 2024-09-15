Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

15.09.2024 18:45
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK MAÇI

Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanında galibiyet ararken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörleri Şenol Güneş yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 140. MAÇI

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.

LİGDE 103. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 103. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 102 müsabakada siyah-beyazlılar 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

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Son Dakika Spor Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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