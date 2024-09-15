Her iki hoca da kararını verdi! işte Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.
Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanında galibiyet ararken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörleri Şenol Güneş yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 103. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 102 müsabakada siyah-beyazlılar 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.
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