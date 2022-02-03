Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç uzun süren uğraşlar sonucunda dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'le her konuda anlaşmaya vardı.

BİRÇOK KONUDA UZLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre, Alman teknik adamla, gelecek sezonun yapılanması için birçok konuda uzlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, Löw ile özellikle Samandıra'daki yetkiler, kurulacak ekip, alt yapı koordinasyonu ve transfer bütçesi konularında el sıkıştı.

Joachim Löw-Mesut Özil

SEZONUN KALAN KISMINDA TAKIMI YAKINDAN TAKİP EDECEK

Görüşmeleri yürüten Başkan Ali Koç'un, Löw ile imzaların atılması halinde planlamayı açıklaması bekleniyor. Anlaşma resmiyet kazandığında, tecrübeli teknik adam sezonun kalan kısmında takımı yakından takip edecek.

DİVAN KURULU TOPLANTISINDA AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 5 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacak yüksek divan kurulu toplantısında, Alman teknik direktör Joachim Löw'le her konuda anlaşmaya varıldığını açıklayabileceği belirtildi.