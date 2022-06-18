Her şey Dünya Kupası'nda oynamak için! Atiba futbolculuk kariyerinin son imzasını atıyor - Son Dakika
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Her şey Dünya Kupası'nda oynamak için! Atiba futbolculuk kariyerinin son imzasını atıyor

18.06.2022 23:28
Her şey Dünya Kupası'nda oynamak için! Atiba futbolculuk kariyerinin son imzasını atıyor

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılarla 10. sezonunu oynayacak futbolcu, Kanada Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek için kontratını uzatma kararı aldı. 39 yaşındaki Atiba, 2022-2023 sezonunun bitmesiyle futbolculuk kariyerini de noktalayacak.

Atiba Hutchinson futbolculuk kariyerini Beşiktaş'ta noktalamaya hazırlanıyor. Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla 1 sene daha sözleşme uzatacak ve sezon sonunda emekli olacak.

DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İÇİN 1 SENE DAHA OYNAYACAK

NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlı kulüp, futbol federasyonunun yabancı oyuncu kuralını değiştirmemesi üzerine Kanadalı futbolcu ile 1 yıl daha sözleşme yenileyecek. 39 yaşındaki oyuncu, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.

SEZON BİTİNCE KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

Beşiktaş'ta 10. sezonuna hazırlanan Atiba, sezonun bitimi ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak. Geride kalan 9 sezonda Siyah beyazlı forma ile 326 maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol attı, 37 asist yaptı. Kanadalı oyuncu Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

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Son Dakika Spor Her şey Dünya Kupası'nda oynamak için! Atiba futbolculuk kariyerinin son imzasını atıyor - Son Dakika


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