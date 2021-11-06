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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72

06.11.2021 15:10
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 74-72 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 74-72 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Haldun Çoban xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Shavonte Sade Zellous xxx 26, Feride Şevval Akalan xx 8, Sinem Ataş x 3, Kuanitra Holingsvorth xx 4, Temitope Titilola Fagbenle xxx 11, Renara Tiffany Hayes xxx 16, Yvonne Nicole Turner xx 4

Galatasaray: Riquna Uneik Williams xxx 11, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Anate Steinberga xxx 27, Gizem Başaran Turan xx 6, Tina Krajisnik xx 14, Merve Aydın xx 7

1. Periyot: 25-22 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 43-41 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 60-61 (Galatasaray lehine) - MERSİN

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Sinan İşgüder, Sinem Ataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72 - Son Dakika
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