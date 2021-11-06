Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 Galatasaray: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray 'ı 74-72 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.

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