Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Can Mavisu, Alper Elçikoca, Sibel Koç

BOTAŞ: Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 7, Jurjane 10, Davis 16, İnci Güçlü, Saliha Mandıracı, Erdenay Topçu 8, Burcu Büyükayan, Işılay Eğin, Ronahi Zilan Kıran, Ceren Gökdemir 2, Hatica Pelin Gülçelik 8,

Nesibe Aydın: Snytsina 18, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Thomas 19, Harika Gözde Eldaş 10, Coates 9, Merve Albayrak, Çisil Bilgin 1, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı 3, Merve Uygül 7, Nacickaite 9,

1. Periyot: 19-21

Devre: 27-41

3. Periyot: 41-61

Beş faulle oyundan çıkan: 31.55 Ceren Gökdemir (BOTAŞ)

Diskalifiye: 20.00 Cihat Barış Akgün (BOTAŞ Başantrenörü)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında iki Ankara takımının maçında Nesibe Aydın, deplasmanda BOTAŞ'ı 79-61 yendi.

Ligde bir maçı eksik Nesibe Aydın 4. karşılaşmasından da sahadan galibiyetle ayrıldı. BOTAŞ ise galibiyet hasretini dindiremedi ve 5. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.