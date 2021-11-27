Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Halil Erkoç, Münevver Özemre
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 5, İrem Naz Topuz 5, Melek Uzunoğlu 4, McCall 12, Johson 10, Simmons 30, İlayda Güner 4, Şelale Kepenç, Ceyda Necmiye Bekar
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 17, Macaulay 18, Doyle 20, Gizem Mürüvet Uca 2, Ferda Yıldız 2, Merve Arı 10, Duygu Özen 5, Daci 4
1. Periyot: 16-22
Devre: 35-36
3. Periyot: 59-55
Beş faulle çıkan: 39.42 McCall (Beşiktaş HDI Sigorta)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-70 mağlup etti.
Kaynak: AA
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