Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor , deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-70 mağlup etti.

Beş faulle çıkan: 39.42 McCall (Beşiktaş HDI Sigorta)

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

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