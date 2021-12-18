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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50 - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50

18.12.2021 16:25
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ahmet Murat Arıkanlı, Gürkan DemirÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth 3, Temi Fagbenle 17, Yvonne Turner 13, Jasmine Thomas 18, Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 9, Melis Talay 3, Yeliz...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ahmet Murat Arıkanlı, Gürkan Demir

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth 3, Temi Fagbenle 17, Yvonne Turner 13, Jasmine Thomas 18, Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 9, Melis Talay 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Kristine Anigwe 10, Esra Ural Topuz 10,UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil Türk 14, Melisa Korkmaz 5, Marina Solopova 8, Nirra Fields 16, Kristina Higgins 2, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Emel Sığırcı, Viktoria Mircheva 31'İNCİ PERİYOT: 12-20İLK YARI: 35-283'ÜNCÜ PERİYOT: 60-45

Herbalifa Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u konuk eden Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 87-50 kazanarak galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.Maça Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth, Temi Fagbenle, Yvonne Turner ve Jasmine Thomas 5'i ile başlayan ÇBK, ilk çeyreği 12-20 geride kapattı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 35-28'lik skorla gitti. Üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla farkı giderek açan Mersin temsilcisi, rakibini 87-50 mağlup ederek ligdeki 6'ncı galibiyetini kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı kaydeden Jasmine Thomas olurken, 11'er puanlı Thomas ve Fagbenle maçın en verimli isimleri oldu.

Turuncu-lacivertli ekibin başında ilk lig karşılaşmasına çıkan Başantrenör Aziz Akkaya, "Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyet özgüven kazanmamızı sağlayacaktır. İyi oyunculardan kurulu tecrübeli bir ekibiz. Seri galibiyetler alarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyor, rakibimize başarılar diliyorum" dedi.


- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50

Mehmet Keseratar, Mersin Yenişehir, Ahmet Murat, Sinem Ataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50 - Son Dakika
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