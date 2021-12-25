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Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99 - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99

25.12.2021 17:55
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnalBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü 9, Feray, Sevgi 10, Abdi 6, Egle 10, Gizem 2, Helin 5, Slocum 16, Ece SuFENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 20, Zahui 5, Manolya 18, Olcay 8, Şerife Alperi 8, Tuğçe 11, Çağla...

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnalBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü 9, Feray, Sevgi 10, Abdi 6, Egle 10, Gizem 2, Helin 5, Slocum 16, Ece SuFENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 20, Zahui 5, Manolya 18, Olcay 8, Şerife Alperi 8, Tuğçe 11, Çağla 3, Iagupova 22, Banu 2, Ayşe 21'İNCİ PERİYOT: 15-23İLK YARI:   36-463'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Fenerbahçe Safiport'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol 58-99'luk sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Fenerbahçe Safiport'den Iagupova oldu.

Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
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Ziya Özorhon, basketbol, Kayseri, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99 - Son Dakika
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