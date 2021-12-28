Salon: DSİ
Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Hande Öztürk
BOTAŞ: Dubljevic 11, Ayşe Cora 29, Sehernaz Çidal 10, Davis 13, Tilbe Şenyürek 5, Jurjane 11, Prezelj 2, Ceren Gökdemir
Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi 10, Helin Boybeyi 6, Slocum 13, Zeynep Öykü Kalbisağde, Sventoraite 11, Williams 18, Gökçe Doğan 1, Sevgi Tonguç 5, Gizem Tüzün, Meltem Topaloğlu
1. Periyot: 20-13
Devre: 39-24
3. Periyot: 61-48
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 81-64 yendi.
Kaynak: AA
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