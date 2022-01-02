Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Serdar Saraç, Eyüp Ayhan
OGM Ormanspor: Cowan 25, Robinson 15, Gökşen Fitik 16, Sevgi Uzun 17, Lucet, Meltem Avcı 10, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir
Hatayspor: Wiley 19, Jones 19, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Elif Emirtekin 4, Melis Dilara Lafatan 3, Gorini
1. Periyot: 12-12
Devre: 41-34
3. Periyot: 66-62
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor'u 92-74 mağlup etti.
Kaynak: AA
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