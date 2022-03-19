Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.03.2022 13:30
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan KümükoğluHatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi...

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu

Hatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2

Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi Onar 13, Williams 10, Tuğçe Canıtez 11, Mc Bride 17, Jagupova 19, Ayşe Yılmaz 4

1. Periyot: 13-24

Devre: 21-41

3. Periyot: 36-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Hatayspor'u 91-49 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

Basketbol Süper Ligi, Bahar Çağlar Ökten, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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