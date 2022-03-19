Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Antakya
Hakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu
Hatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2
Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi Onar 13, Williams 10, Tuğçe Canıtez 11, Mc Bride 17, Jagupova 19, Ayşe Yılmaz 4
1. Periyot: 13-24
Devre: 21-41
3. Periyot: 36-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Hatayspor'u 91-49 yendi.
Kaynak: AA
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