Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.03.2022 19:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın KeskinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe TurusBellona Kayseri...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın Keskin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

Bellona Kayseri Basketbol: Dilara Tongar 9, Peddy 8, Sevgi Tonguç, Williams 15, Sventoraite 20, Helin Boybeyi 3, Gizem Tüzün 12, Abdi 11, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Toğan 8, Zeynep Öykü Kalbisağde

1. Periyot: 16-22

Devre: 34-42

3. Periyot: 42-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 89-64 mağlup etti.

YORUMLAR
500
Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı Bellona Kayseri 6. galibiyetini aldı Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

Ziya Özorhon, Mehmet Onur, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement