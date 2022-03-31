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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31.03.2022 10:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Elazığ İl Özel İdare- Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Nisan Pazar:

14.00 OGM Ormanspor- Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Hatayspor (Kocaeli Atatürk)

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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