Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.04.2022 14:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail BinbirÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Fagbenle 19, Hayes 13, Boner 7, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 12, Baric 5, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 13Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Şevval Akalan 6, Fagbenle 19, Hayes 13, Boner 7, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 12, Baric 5, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 13

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 2, Merve Arı 7, Duygu Özen 5, İrem Sözen 2, Macaulay 11, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 2, Daci 10, Ferda Yıldız 3, Sudenur Bayrak

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-27

3. Periyot: 67-33

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 79-42 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
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Mersin Yenişehir, Ahmet Murat, Kerem Baki, Akalan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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