Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün gece penaltılar sonucunda sahasında Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda ettiği maçın yankıları sürüyor.
Fenerbahçeliler sosyal medyadan Fred'in değiştirilmesine tepki gösterdi ve turun gitmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak bu değişiklik gösterildi. Sarı lacivertli takımın üstünlüğü Fred'in oyundan ayrılmasıyla kayboldu.
Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a serzenişte bulunduğu ise gözlerden kaçmadı. Fred oyundan çıkarken "Neden, neden, neden" dediği de ekranlara yansıdı.
İşte o kare;
Son Dakika › Spor › Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın - Son Dakika
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 22-26 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Şampiyonada 8 ilden 13 takım mücadele edecek.
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları hedefleri olduğunu belirterek, "Her maç bizim için bir final" dedi. Şahin, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın hedeflerine ulaşmak için her maça final gibi çıktıklarını vurguladı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'na gitmek istediğini ve Rizespor'un taraftarının kendileri için itici bir güç olduğunu söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı iskele gibi sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sezer, Millet Bahçesi'nin vatandaşlara huzurlu bir ortamda daha kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür etti.
Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, Kosova'da düzenlenen karate müsabakalarında elde ettiği başarılı mücadelelerin ardından 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla bahçe oluşturdu. Fidan dikimiyle birlikte öğrencilerin yardımlaşma ve iş birliği yapmasını teşvik eden merkez, aynı zamanda çevre bilincini de aşılamayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, engelli bireylerin başarılarına ortak olmanın önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.
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