Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi.
Saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde ekipler, sahanın karlardan temizlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.
Saat 17.00 itibariyle Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum bu şekilde;
Son Dakika › Spor › Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)