Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi? - Son Dakika
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Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesi İstanbul kara teslim olurken, müsabakanın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte saat 17.00 itibariyle maçın oynanacağı stattaki son durum...

21.02.2025 17:16  Güncelleme: 19:03
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde ekipler, sahanın karlardan temizlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

STATTAKİ SON DURUM

Saat 17.00 itibariyle Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda son durum bu şekilde;

Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?

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Son Dakika Spor Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 6490203:
    lütfen ya ertelemeyin baluktaş ın Eyüp geçirdikçe anırışını izleyelim 25 68 Yanıtla
  • Casper:
    Gereksiz Maç Nasıl Olsa İddiası Kalmadı Ama Eyüpspor Kyck BJK yee 27 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ hükmen 3-0 galip ilan edilsin sorumluluk eyüpsporda bizi ilgilendirmez 17 27 Yanıtla
  • Burak:
    feRatın an assı sıcaktır kar soğuğu dayanmaz eritir derhal göreve haha :D 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferat sahayı temşzlesin 14 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FERAT SEN NE İÇİYORSUN 17 0 Yanıtla
  • Burak:
    6s yallakası olan sensin oe feRat ben değil :D yarın da tüm gün bizim kcka bekleriz :D:D:D 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    AZ ALKMAR NE SAPLAMIŞ BURAĞIN CİCİANNESİNE HAHAHAHA :))) 0 11 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    herkes bunu merak ediyor diyor haberi okusunlar da reyting alsın diye ya bu maç oynansa ne olur oynanmazsa ne olur Yok hayır sizin haberiniz batsın 7 0 Yanıtla
  • Casper:
    Son dakika Haberi Maalesef Tatil Edildi... Yarın Saat 16:00 Da 1 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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