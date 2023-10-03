Büyük risk almış! İrfan Can Kahveci'den günler sonra itiraf - Son Dakika

Büyük risk almış! İrfan Can Kahveci'den günler sonra itiraf

Son Güncelleme: 03.10.2023 17:48

Sezona fırtına gibi başlayan İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna verdiği röportajda takımın motivasyonu ve kendi performansı hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, kasığındaki ufak yırtığa rağmen Çaykur Rizespor maçına çıktığını söyledi.

Sezona fırtına gibi başlayan ve Fenerbahçe taraftarının yeniden sevgilisi olan İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLASINI İSTİYORUZ"

Takımı değerlendiren yıldız futbolcu, "İçeride hep daha fazlasını istediğimizi konuşuyoruz. O yüzden bu da herkesi motive ediyor. Herkes gol atmak, asist yapmak istiyor. Bu da bir takım için gerçekten iyi bir şey. Herkes en iyisini vermek için çabalıyor" dedi.

"KASIĞIMDA YIRTIK VARDI"

Sakatlığı hakkında konuşan Kahveci, "Çaykur Rizespor maçından önce kasığımda ufak bir yırtık olduğunu öğrendim. Toplantı yaptık. Aslında biraz tedirgindim maçtan önce. Hoca ve doktorla toplantı yaptıktan sonra denemek istediğimi söyledim. Isınmada deneyecektim. Doktorla da konuştuğumuzda "Şut atarsan sıkıntı olabilir" dedi. Ama kendimi iyi hissettim ve devam ettim. Maç başladıktan sonra sakatlık aklımdan çıktı. İyi performans gösterdim ve mutluyum. Herkes iştahlı, herkes katkı vermek istiyor. Bunun yanında bencil de davranmıyor kimse. Öyle bir şey de yok. Bunun sonucunda da güzel asistler, goller çıkıyor. Daha Cengiz de katılacak aramızda. İnşallah böyle devam ederim" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük risk almış! İrfan Can Kahveci'den günler sonra itiraf - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük risk almış! İrfan Can Kahveci'den günler sonra itiraf - Son Dakika
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