Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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Spor

Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor

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Filenin Sultanları'nın yıldız voleybolcusu Melissa Vargas imaj değiştirdi. Saçlarını Kanarya sarısı'na boyatan ve o anları sosyal medyasından paylaşan 24 yaşındaki Vargas'ın sapsarı saçları, kısa sürede gündem oldu.

17.07.2024 10:55  Güncelleme: 11:21
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve şimdilerde Filenin Sultanları'yla 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Melissa Vargas, yeni imajıyla gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Yıldız isim, bu kez de saçlarını boyattığı ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Saçlarını Kanarya sarısı yapan Vargas'ın bu hali kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte Vargas'ın yeni saçları:

Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas saçlarını boyattı
Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas\'ın son halini görenler tanıyamıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bülent Gökçe: yapma be 0 0 Yanıtla

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