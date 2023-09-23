Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor - Son Dakika

Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor

Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler\'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor
Son Güncelleme: 23.09.2023 21:37

Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada Serdar Gürler'in kendi kendine yere düşmesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Bu olay, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Galatasaray'ın, Başakşehir'e konuk olduğu maçta Serdar Gürler'in rakip ceza sahasında kendi kendine yere düşmesi futbolseverleri ayağa kaldırdı.

DALGA KONUSU OLDU

32 yaşındaki futbolcunun kendi kendine yere düştüğü anlar kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken çok sayıda futbolsever de başarılı futbolcuyu eleştiren yüzlerce yorum yaptı.

İşte Serdar'a yapılan bazı yorumlar;

Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi

İşte Serdar'ın düştüğü o anlar;

Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Gürler, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor - Son Dakika
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