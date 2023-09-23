Binlerce etkileşim aldı! Serdar Gürler\'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremiyor

Galatasaray'ın, Başakşehir'e konuk olduğu maçta Serdar Gürler'in rakip ceza sahasında kendi kendine yere düşmesi futbolseverleri ayağa kaldırdı.

DALGA KONUSU OLDU

32 yaşındaki futbolcunun kendi kendine yere düştüğü anlar kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken çok sayıda futbolsever de başarılı futbolcuyu eleştiren yüzlerce yorum yaptı.

İşte Serdar'a yapılan bazı yorumlar;

İşte Serdar'ın düştüğü o anlar;