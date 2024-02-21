Kimse beklemiyordu! Kylian Mbappe Barcelona'da - Son Dakika
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Spor

Kimse beklemiyordu! Kylian Mbappe Barcelona'da

Real Madrid'e imza atacağı konuşulan PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü. Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği Fransız oyuncunun tatil nedeniyle İspanya'ya gittiği çok geçmeden anlaşıldı.

21.02.2024 15:25  Güncelleme: 16:06
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PSG'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü.

BARCELONA'DA GÖRÜLDÜ

Fransız devi PSG'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin Barcelona'da olduğu görüntüler ortaya çıktı.

TATİLE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği yıldız futbolcunun tatil nedeniyle Barcelona'ya gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.

Herkes şok oldu! Kylian Mbappe Barcelona'da
Herkes şok oldu! Kylian Mbappe Barcelona'da
Herkes şok oldu! Kylian Mbappe Barcelona'da
Kimse beklemiyordu! Kylian Mbappe Barcelona\'da
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kylian Mbappe, Barcelona, PSG, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimse beklemiyordu! Kylian Mbappe Barcelona'da - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Pinokyo: Sırf haber okunsun diye yanıltıcı başlık atanları denetleyen bir kurum olmalı. Böyleleri yüzünden ülkedeki en güvenilmez kurum habercilik… 30 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kimse beklemiyordu! Kylian Mbappe Barcelona'da - Son Dakika
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