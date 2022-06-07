Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da - Son Dakika
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Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da

07.06.2022 20:21

- Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen gurbetçi futbolcu Suat Serdar, tatil için geldiği memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde minik futbolcularla buluştu.

- Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da

ORDU - Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'de forma giyen gurbetçi futbolcu Suat Serdar, tatil için geldiği memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde minik futbolcularla buluştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aile büyükleri ve dostları ile buluşan Suat Serdar, Fatsa Belediyespor minik takımını da antrenmanda ziyaret ederek, "İyi bir futbolcu olmak istiyorsanız çok çalışmanız gerek" diyerek öğütler verdi.

Minik Fatsa Belediyesporlu futbolcularla çift kale maç da yapan Suat'a ilgi büyük oldu. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Suat Serdar, "Memleketim Fatsa'da olduğum için çok mutluyum. Fırsat buldukça memleketime gelerek aile büyüklerim ve dostlarımla hasret gidiyorum" dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Fatsa Belediyesporlu minik futbolcuları ziyaret etmek onlarla birlikle olmak istedim. Bizleri buluşturan başkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlk olarak tavsiyem yeni oyunculara okumaları sonrasında futbol için çok çalışmalarıdır. Türkiye'de ki futbolu yakından takip ediyorum. Kulüpler çok iyi ve onlara müsabakalarında başarılar diliyorum. Hertha Berlin takımında oynuyorum ve gerçekten orada oynamaktan son derece mutluyum. Türk oyunculardan çok arkadaşım var. Özellikle Ozan Kabak ile çok iyi arkadaşız. Almanya futbolu ile Türk futbolu arasında çok fark yok. Yeni Türk milli takımı jenerasyonu gerçekten başarılı" diye konuştu.

Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar, hemşehrileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da
Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hertha Berlinli futbolcu Suat Serdar, baba memleketi Ordu'da - Son Dakika

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