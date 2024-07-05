Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral\'ın eşi sessizliğini bozdu

Spor

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi Merih Demiral, yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Birçok isimden tepki gelirken, Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral da sessizliğini bozdu.

"IRKÇI BİRİ DEĞİL"

Konuyla ilgili İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı. Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi, "Benim eşim ırkçı biri değildir." dedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Bu açıklamalar üzerine harekete geçen Türk futbolseverler, Heidi Demiral'ın Avusturya maçındaki sosyal medya paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;