Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu

Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral\'ın eşi sessizliğini bozdu

Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi Demiral, Avusturya maçında Bozkurt selamı yapan Merih Demiral hakkında konuştu. Heidi Demiral, Merih'in nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biri olduğunu söyledi. Heidi'nin bu sözleri sonrası sosyal medya hesabına yorum yağmuruna tutulu.

05.07.2024 15:09
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A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi Merih Demiral, yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Birçok isimden tepki gelirken, Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral da sessizliğini bozdu.

"IRKÇI BİRİ DEĞİL"

Konuyla ilgili İsviçre'den Blick'e konuşan Heidi Demiral, "Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir!" ifadelerini kullandı. Sürekli olarak İsviçre'de olduklarını belirten Kosova doğumlu Heidi Demiral, "Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." diyerek eşini destekledi.Merih Demiral'ın Kosova doğumlu İsviçreli eşi Heidi, "Benim eşim ırkçı biri değildir." dedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Bu açıklamalar üzerine harekete geçen Türk futbolseverler, Heidi Demiral'ın Avusturya maçındaki sosyal medya paylaşımının altına yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessziliğini bozdu
Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessziliğini bozdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Sosyal Medya, Avusturya, Türkiye, İsviçre, Bozkurt, Kosova, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz: Bravo ne geçti eline 7 16 Yanıtla
    Murat Cimenci: ne geçmesini bekliyordun 10 5
  • ferhat eser: oda birseymi yenge sefalette Venezuelayı geçmişiz 4 9 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: Başka türlü sevinendinmi? 0 4 Yanıtla

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