Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

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Mekke Savunma İttifakı, Riyad\'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
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Mekke Savunma İttifakı, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları nedeniyle olağanüstü toplandı. Türkiye'den Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanının katıldığı Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçmesi için harekete geçilmesine, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına karar verildi." denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantı Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a saldırıları nedeniyle olağanüstü düzenlendi.

İTTİFAKTAN ORTAK BİLDİRİ

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.

Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

"MEKKE VE MEDİNE'YE YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ"

Taraflar, Mekke ve Medine’nin hedef alınması teşebbüsünü, şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamıştır.

 Taraflar, her bir Tarafın güvenliğinin, üç ülkenin kollektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir."

Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini belirterek, bu anlaşmanın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından basına demeç verdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için planlanan bir toplantının zaten ajandalarında olduğunu aktaran Fidan, ancak Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandıklarını dile getirdi.

"KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARININ SONUNA GELDİK"

Fidan, toplantıda sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi bazı kurumsallaşmayla ilgili konuların görüşüldüğünü vurgulayarak, "İmza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür." dedi.

Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

"SUUDİ ARABİSTAN'IN YAPICI BİR YAKLAŞIMI VAR"

Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabileceğini de masaya yatırdıklarını anlatan Fidan, "Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözülmesine ilişkin gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Birtakım görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu bir irade olduğuna dikkati çekerek, bu iradenin yansıması olarak birtakım kararlar aldıklarını kaydetti.

Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da askeri, operasyonel ve teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

GENEL SEKRETER PAKİSTAN'DAN

Öte yandan Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreteri Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood oldu.

Suudi ArabistanTürkiyeGüncelYemenRiyadMekkeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hakan T Hakan T:
    Meclis onayı olmayan anlaşma yok hükmünde olup, Türk askeri başka bir milletin savaşına katılmaz çünkü Türk ordusu satılık değildir 18 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yılmaz daha dün netenyahu ya dünya lideri diyordun bu gün siyonist diyorsun asna bile senin kadar kvırmıyo:) 3 0
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Siyonistlerin tasmalıları 0 3
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    Mekke anlaşmasını kınıyoruz 13 11 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    Bizde kınayanları kınıyoruz 0 0
  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    napcaz bizde bir Müslüman ülkeyi korumak için başka Müslüman ülkeyimi vuracaz 5 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    me lisden gecmeyen anlasma.kanunlara gore yok hukmundedir 1 2 Yanıtla
    Reis Reis:
    sen siyasete gir herşeyi çok biliyorsun ya mezarcı pariskolik sever 1 0
  • ahmet mermer ahmet mermer:
    hayirli olsun musluman ulkelere 2 0 Yanıtla
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