İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya\'da \'\'Montella istifa\'\' sesleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. İtalya'nın Scamacca'nın attığı gol sonrası milli takımımızı destekleyen taraftarlar ''Montella istifa'' tezahüratında bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, zorlu mücadelenin ilk yarısında geriye düştü.

İTALYA GOLÜ BULDU, PROTESTOLAR ARTTI

Ev sahibi ekibin Gianluca Scamacca ile öne geçmesinin ardından, tribünleri dolduran Türk taraftarların tepkisi gecikmedi. Skor tabelasındaki üstünlüğün İtalya'ya geçmesiyle birlikte deplasman tribünlerinden Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya yönelik yoğun protestolar yükseldi.

''MONTELLA İSTİFA''

Milli takımı desteklemek için stadyumda yerini alan çok sayıda taraftar, golün ardından uzun süre "Montella istifa" tezahüratlarında bulunarak İtalyan çalıştırıcıyı ve sergilenen oyunu protesto etti.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Türk milli takımının her maçta yenilmesi Montellanın suçu mu yahu !!! Yenen takımların hiç mi kabahati yok. Değil mi İsmail ? 1 0 Yanıtla
  • 36Boys Kreuzberg 36Boys Kreuzberg:
    Montella çıkıp kendisi mi oynasın? Adam ne yapsın daha. Futbolcuların kendisini geliştirmesi lazım. Arda güler i örnek alsınlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da 3 dakikada iki gol
Canlı anlatım: İtalya'da 3 dakikada iki gol
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:11:27. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei