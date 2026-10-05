İtalya\'da \'\'Montella istifa\'\' sesleri

İtalya'da ''Montella istifa'' sesleriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. İtalya'nın Scamacca'nın attığı gol sonrası milli takımımızı destekleyen taraftarlar ''Montella istifa'' tezahüratında bulundu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, zorlu mücadelenin ilk yarısında geriye düştü.
İTALYA GOLÜ BULDU, PROTESTOLAR ARTTI
Ev sahibi ekibin Gianluca Scamacca ile öne geçmesinin ardından, tribünleri dolduran Türk taraftarların tepkisi gecikmedi. Skor tabelasındaki üstünlüğün İtalya'ya geçmesiyle birlikte deplasman tribünlerinden Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya yönelik yoğun protestolar yükseldi.
''MONTELLA İSTİFA''
Milli takımı desteklemek için stadyumda yerini alan çok sayıda taraftar, golün ardından uzun süre "Montella istifa" tezahüratlarında bulunarak İtalyan çalıştırıcıyı ve sergilenen oyunu protesto etti.
Suç kimde: Montella'da mı futbolcularda mı?
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